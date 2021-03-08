星链互联网对不少加拿大人来说是物美价不廉

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在地域广大但人口不多的加拿大，有许多地区缺乏高速宽带互联网的覆盖，这个问题在COVID-19病毒肺炎疫情下许多人需要在家里上班和在家里上课的情况下显得更加严重。

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负责监管加拿大电讯行业的加拿大广播电视和电讯委员会CRTC制定的互联网服务标准是每秒50Mbp的下载速度和每秒10Mbp的上载速度。

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但加拿大有许许多多的小城镇和边远地区居民点的互联网速度远远达不到这个标准。

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从加拿大首都渥太华搬到安大略省小城市Perth市郊区生活的Darren Boss夫妇虽然很享受小城镇郊区的安静生活，但劣质的互联网让他们从事的IT工作受到严重影响。

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夫妇两人不得不互相错开网络视频会议的时间、以对付着使用网速低、且连接不稳定的互联网。

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直到他们花了8百加元购买了马斯克的星链近地轨道互联网接收设备，又花了每月150加元的月费试验性使用星链互联网后，他们才终于有了稳定、高速的互联网服务。

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对于Darren Boss夫妇来说，虽然不便宜，但星链公司的互联网确实解决了困扰他们好几年的网速太低的问题。

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