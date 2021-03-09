为啥天然气在失去其干净能源的光环

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加拿大有非常丰富的石油和天然气资源。

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加拿大石油工业的一个主要组成部分是油砂矿石油开采行业，但这个行业由于地面挖掘、水源污染、油砂开采和提炼过程耗费大量能源而被环境保护组织冠以脏油的名号。

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加拿大的天然气开采行业过去曾被列入干净能源的行列，但现在由于同属化石能源而也开始被打入另册。

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现在在北美大陆要修建天然气输送管道会遇到环境保护组织对待输油管道那样的反对声浪，也会遇到政府环境监管部门非常挑剔的审核。

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比如，美国纽约的环境监管部门就拒绝给一个天然气输送管道项目签发湖底施工许可证，让这个本来会取代纽约地区对取暖用燃油的依赖、减少温室气体排放、降低民众取暖费用的项目夭折。

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燃烧天然气所排放的温室气体比燃烧柴油和煤炭产生的温室气体要低很多。比如，加拿大阿尔伯塔省用天然气发电站取代燃煤电站让该省发电行业的温室气体排放量在过去5年中减少了约50%。

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但批评人士指出，天然气液化过程消耗的化石能源会产生温室气体，天然气运输过程会产生甲烷气体泄漏的问题。而甲烷气体对地球大气的损害会25倍于二氧化碳气体的损害。

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一些环境保护人士已经把天然气冠上了“新煤炭”的称号。

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不过，对于天然气资源丰富、冬季漫长寒冷的加拿大来说，天然气做为取暖和发电能源的一个重要组成部分的局面会长期存在下去。

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对于世界上许多发展中国家来说，价格低廉的液化天然气也会继续是其能源构成的一个重要组成部分。

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RCI with Kyle Bakx · CBC News

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