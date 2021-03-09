加拿大女将军可能出任军方二号指挥官

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在加拿大军队前任总参谋长万斯和现任总参谋长麦克唐纳都由于性行为不当而受到调查、麦克唐纳已经自愿暂停行使总参谋长职权的情况下，加拿大军方准备让一位女将军出任军队第二把手。

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加拿大媒体报道说，加拿大军方准备把现任军队副总参谋长Mike Rouleau中将调离目前的岗位，以便为女将军Frances Allen出任加拿大军队副总参谋长做好准备。

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按照惯例，在加拿大军队总参谋长不能行驶职权的情况下，由副总参谋长临时代行总参谋长职权。但在麦克唐纳接受调查期间自愿离职的情况下，加拿大国防部长Harjit Sajjan却绕过副总参谋长Mike Rouleau中将而让陆军司令Wayne Eyre代行总参谋长职务。

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Frances Allen中将目前的职务是加拿大驻北约总部的首席代表，她曾经以少将军衔担任过加拿大军队副总参谋长助理。

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如果出任副总参谋长，Frances Allen将成为加拿大军队首位女性副参谋长。

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RCI with Murray Brewster · CBC News

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