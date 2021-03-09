加拿大将设立独立监督机构：处理军队性骚扰、歧视指控

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首先需要讨论军队性骚扰的深层原因，也就是军队文化。

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据加拿大全国发行的《环球邮报》报道，加拿大联邦政府将会成立一个独立监督机构，专门负责调查处理军队中的性骚扰、种族主义、以及歧视事件。

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不愿具名的知情人士透露说，政府认为， 一个独立于军队指挥之外的调查机构，可以令受害人在报告事件时感觉更安全。

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知情人还透露，这项计划将在未来几周内宣布。这很可能意味着，军队的监察员和隶属加拿大军事警察的国家调查局都将合并到这个新的机构，而这个新机构将向国防部长或是国会汇报。

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加拿大军方还在星期一宣布了几项新的女性领导人任命，包括将军佛朗西斯·艾伦（Frances Allen）有望成为加拿大第一位女性副总参谋长。

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国防部长受到批评

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目前，两名军方高官，前任总参谋长万斯和接替他的麦克唐纳，都因性行为不当而受到调查。

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两人现都已经停职，等待调查。

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国防部长萨吉安（Harjit Sajjan）处理事件的方式也遭到批评。

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军方监察员Gary Walbourne在加拿大议会听证会上作证时称，在万斯获得任命之前，他就向萨吉安汇报了有女下属指控万斯骚扰，但萨吉安拒绝审查证据，并在之后要求监察员将事件列为“保密”。不过，萨吉安随后将事件通知了枢密院。

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星期一的议会提问时段，萨吉安再次遭到反对党的质询。

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他们要求萨吉安说明，他究竟是在什么时候得知曾有女性投诉万斯骚扰？又是如何处理的？

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上个星期，萨吉安初始回应事件时曾称，他对有关万斯的性骚扰指控感到震惊。

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他还称，Walbourne的说法与事件有出入。

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目前，反对党要求国防部长萨吉安和总理特鲁多议会作证。还提议要扩大证人范围，包括国防部长萨安吉的高级顾问和一名前总理办公室工作人员，以便调查清楚，国防部长和总理办公室是什么时候了解到这些指控的，了解到了哪些细节等。

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“需要检讨军队文化”

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在过去几个月，由于两名最高将领出现性骚扰丑闻受到到调查，加拿大军队受到很大震动。

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据媒体报道，中蔚指挥官特罗德是最早暴露麦克唐纳涉嫌性骚扰的吹哨人，但他随即遭到电话恐吓，警告他不要和调查人员合作。

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哈利法克斯圣文森特山大学的副教授Maya Eichler表示，让外部问责机制直接向议会报告调查结果非常重要。

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她还补充说，仅仅汇报给国防部长是不够的。

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她认为，联邦政府和总理办公室需要在设立这个外部机构时，得到专家建议

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她说：“希望这次做法正确。这不应该是一项政治决定。我们应该尽快行动，希望带来改变，不过，此事也应该经过公众讨论。”

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她还指出，在设立这个外部监察机构的时候需要有个前提，那就是讨论军队性骚扰的深层原因，也就是军队文化，然后讨论我们如何能解决这个问题，能让性骚扰行为受到惩罚。

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