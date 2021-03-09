An employee cleans a table at a noodle restaurant that uses cardboard cutouts of U.S. President Joe Biden, Indonesian President Joko Widodo and other world leaders as physical distancing markers amid concerns of the spread of coronavirus outbreak, at a shopping mall in Jakarta, Indonesia, Tuesday, March 9, 2021. (AP Photo/Tatan Syuflana)

印度尼西亚雅加达一家购物中心餐厅使用世界领导人的纸板剪报作为物理距离标记

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2021年3月9日（星期二）11:12

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2021年3月9日，星期二，印度尼西亚雅加达的一家购物中心，一名员工正在清理一家面条餐厅的桌子，该餐厅使用美国总统乔·拜登、印度尼西亚总统佐科·维多多和其他世界领导人的纸板剪报作为物理距离标记，以应对冠状病毒爆发的蔓延。(AP Photo/Tatan Syuflana)

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