新民调：主流加拿大人因维吾尔族问题支持政府对中国强硬

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大Nanos民调公司和《环球邮报》的一项最新联合调查显示，大部分加拿大受访民众支持政府在对待维吾尔族人问题上对中国采取强硬立场。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

民调显示，83%受访者支持或某种程度上支持加拿大议会投票通过的“中国针对维吾尔人实施了种族灭绝”动议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

59%的受访者不赞成总理特鲁多和他的内阁在2月22日议会投票时弃权。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Nanos表示，很明显，加拿大民众同意这项动议中的种族灭绝定义，并认为政府应该采取更强有力措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这项民调还显示，70%受访者支持或某种程度上支持由于侵害人权，“2022年冬奥会应从北京移出，更换主办地”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此外，62%的加拿大人支持政府加入美国对中国实施经济制裁；69%受访者同意加快针对维吾尔族的难民申请程序。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Global and Mail

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada