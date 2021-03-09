缅甸抗议：再有一名昂山素季领导的全国民主联盟党成员在监狱死亡

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再有一名缅甸全国民主联盟党官员死于军政权监狱。

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星期二，缅甸一名昂山素季领导的全国民主联盟党官员在凌晨被军政府逮捕后，于监狱死亡。

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缅甸前政府议会发言人表示，这位官员叫做Zaw Myat Linn，自军事政变以来，他一直在坚持街头抗议活动。

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在被捕前，Zaw Myat Linn进行了脸书直播，敦促人们继续抗议军政府，“哪怕付出生命”。

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缅甸军政权和警方没有就此进行回应。

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而星期一，已经有一名缅甸民联党成员Khin Maung Latt死于监狱。

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Khin Maung Latt是2020年缅甸议会选举时民联党一名议员的竞选经理，于上周六被捕。

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同时，缅甸军政府继续镇压独立媒体，有两家媒体的办公室遭到搜查，并逮捕了两名记者。

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自从2月1日，缅甸军政府发动政变，推翻大选产生的昂山素季政府之后，缅甸危机一直持续。

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根据联合国特使报道，缅甸抗议行动中，已经有1900人遭到逮捕，50多人死亡。

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人权组织呼吁国际社会做出更强烈的应对，支持缅甸民众的抗议活动。

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