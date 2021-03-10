公共卫生署：加拿大国庆日前将得到3640万支疫苗

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目前，加拿大卫生部批准了四种疫苗。

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负责加拿大公共卫生署新冠疫苗采购运输的Dany Fortin少将表示，给加拿大的新冠疫苗供应链已经稳定，接种疫苗行动会进入加速阶段。目前预计，在加拿大国庆日前，会得到3640万剂疫苗。

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Fortin少将表示，经过几个星期的不确定之后，加拿大已经得到主要疫苗供应商的承诺，加拿大人可以放心，在七月一号加拿大国庆日之前，至少可以为所有希望接种疫苗的加拿大人注射第一支疫苗。

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目前加拿大各省正全力推动的疫苗接种行动，其中魁北克省在本周开始为年龄在70岁及以上的人群接种。阿尔伯达省则已经开始为64岁及以上的人接种。

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辉瑞公司今年初重组了比利时的生产工厂后，已经大幅增加了送往加拿大的疫苗。预计下周开始，每周都会有100万剂辉瑞疫苗运抵加拿大。

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此外，三月底前，200万剂莫德纳疫苗以及50万剂印度生产的阿斯利康疫苗会送抵加拿大。

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此后的四月到六月，将会有2500剂辉瑞和莫德纳疫苗计划运抵加拿大，还有另外的150万份血清制造的阿斯利康疫苗。

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