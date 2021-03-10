A disposable face mask is pictured on the ground in east Vancouver, Tuesday, March 9, 2021. With more people using disposable gloves and face masks to curb the spread of COVID-19, it has created more litter on city streets. THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward

加拿大温哥华东部的地面上一个一次性口罩

作者 加拿大国际广播 |
china@rcinet.ca
发表 2021年3月10日（星期三）10:47

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2021年3月9日，星期二，加拿大温哥华东部的地面上一个一次性口罩。随着越来越多的人使用一次性手套和口罩来遏制新冠肺炎病毒的传播，城市街道上的相关垃圾也越来越多。THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：未分类
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

播客

图片中的世界

图片中的加拿大

分类检索

栏目

作者