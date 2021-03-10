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2021年3月9日，星期二，加拿大温哥华东部的地面上一个一次性口罩。随着越来越多的人使用一次性手套和口罩来遏制新冠肺炎病毒的传播，城市街道上的相关垃圾也越来越多。THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward

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