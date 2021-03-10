在防止房地产泡沫方面新西兰走在加拿大前面

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加拿大房地产市场价格泡沫化问题被国际媒体多次报道、也受到几个国内和国际金融研究机构的警告。

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但当记者提出加拿大是否应该像新西兰那样采取抑制房价措施的问题时、加拿大中央银行行长Tiff Macklem给出的回答是，刺激加拿大经济尽快走出COVID-19病毒肺炎疫情引发的经济衰退仍然是加拿大央行关注的首要问题，为此要继续实行宽松的货币和利率政策。

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Tiff Macklem的言外之意是，加拿大中央银行现在没有打算像新西兰那样采取抑制房价、调控房地产市场的措施。

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面对国内房地产市场价格飙升、房价超出民众负担能力、高房价导致的过度负债问题危及经济稳定的复杂局面，新西兰政府和新西兰中央银行在COVID-19病毒肺炎疫情下采取了抑制房价的有力措施。

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新西兰中央银行宣布，从3月1日开始上调购房首付款比例，到5月1日时新西兰自住购房者的首付款比例将达到购房款总数的20%，投资购房者的首付款比例将达到40%。

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不过这样的抑制房价政策也是一把双刃剑，因为高比例的首付款让普通新西兰民众更加买不起住房。

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RCI with Don Pittis · CBC News

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