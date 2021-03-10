在这场大疫情中，彩虹图案成为加拿大人相互鼓励共度难关的标志。THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

新冠大疫情一周年：加拿大各项数字背后说明了什么？

作者 梁彦 |
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发表 2021年3月10日（星期三）16:49
更新 2021年3月10日（星期三）17:58

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2020年3月9日，加拿大西岸温哥华市的Lynn Valley护理中心，一位长者因新冠病毒感染去世。他是加拿大新冠疫情中第一位死者。

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一年之后的今天，加拿大在整个新冠疫情中的死亡人数超过了22，250人。

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就算在目前，全国范围内的新冠疫苗接种行动如火如荼，但依然每天都有新冠病毒感染死亡者。

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加拿大全国发行的《环球邮报》在3月10号发表了长篇分析文章，为加拿大这一年的抗击新冠疫情做个总结。

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比大部分七大工业国表现好
自新冠疫情爆发以来，加拿大每10万人中有59人因感染死亡。在全球，这个数字排在第57位。

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在七大工业国中，只有日本比加拿大的表现好。而且，就算和欧洲相比，加拿大的表现也好于其中大部分国家，只有爱沙尼亚、丹麦、白俄罗斯、芬兰、和挪威好于加拿大。

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而发达国家中的美国、英国、欧洲大部分国家的每十万人死亡人数都比加拿大高。美国目前死亡人数已经超过了52.5万，每十万人的死亡人数为158.6人，英国这个数字为183.7人，而意大利为165人。

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不过，比起全球疫情控制最好的国家，加拿大的数字还是有差距的。比如，因为实施了严格的边境管制和社区隔离措施，澳大利亚每十万人死亡数字仅为3.6人。其他死亡率最低的国家还有新西兰、韩国、台湾等。

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在加拿大内部，魁北克省的疫情控制最不尽人意。如果魁北克是个国家，它的每十万人死亡数字排在全球第27位，排在病毒肆虐的巴西之后。

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上周，魁北克的统计数字显示，它的人均寿命缩短了，女性缩短了8个月，男性缩短了5个月。总体来说，2020年，魁北克省的死亡人数比2019年增长了10%。

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加拿大人死亡原因：新冠病毒感染排第三
加拿大统计局目前还没有公布2020年死亡原因的排名，不过，记者几乎肯定，新冠病毒在导致加拿大人死亡的疾病中排在第三位，前两位是癌症和心脏疾病。

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从2015年到2019年，加拿大因癌症和心脏疾病死亡的人数分别为7万9千人和5万2千人。排在第三和第四的致死原因是中风以及各种意外，包括毒品过量死亡 —— 这两项的数字大约都在1万3千人左右。

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目前，加拿大统计局的数字是，从2020年3月到2021年3月的一年时间，死亡比之前的统计多出了2万2千人，而新冠病毒感染也就成为了排名第三的加拿大人死亡因素。

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加拿大统计局的数字还显示，新冠病毒死亡数字远超季节性的流感。在2015年到2019年，季节性流感和肺炎造成的死亡数字平均每年大约7333人。

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加拿大养老院的新冠死亡病例占全国总数的比例远高于其他经合组织成员国
(CP/Graham Hughes)

新冠死亡者绝大多数是老年人
整个新冠病毒疫情爆发，对老年人来说是最致命的。根据加拿大公共卫生署的统计，加拿大新冠病毒感染死亡者中，80%在60岁以上，近70%为80岁以上老人。

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同时，根据去年秋季的一项调查，居住在老人院、养老院、以及长期护理院等机构的老人，感染率和死亡率都远远高于独居老人。

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另外值得注意的是，尽管在新冠疫情第一波大爆发的时候，加拿大已经留意到老人院等机构的问题，并采取了一些措施，以更好地保护老年人。

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但今年三月初的一项报告显示，在第二波疫情中，养老院等机构的老年人死亡数字高于第一波。

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同时，总共有747名年纪在40岁以下的新冠病毒感染者需要进入深切治疗部治疗，而且，他们很可能会留下各种后遗症。

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少数族裔聚居社区受影响最大
除了老人院和长期护理院，加拿大受新冠疫情影响最大的就是少数族裔聚居区。

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大部分少数族裔聚居地中，相当比例的人从事只拿到最低工资的一线工作，而且住房拥挤，需要和老人同住。留意到这个问题之后，加拿大一些大城市开始收集关于种族、收入、居住条件与新冠感染、死亡率关系的数据。

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比如在多伦多，至去年年底，养老院、长期护理院之外，77%感染新冠病毒者来自少数族裔聚居地，而他们的总人口占多伦多的52%。而且，少数族裔感染者中需要入院治疗的比例也比非少数族裔人群高。

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病死率总体呈逐渐降低趋势
从新冠疫情爆发开始，加拿大卫生机构就希望掌握病死率（Case Fatality Rate, CFR) 的数据，指的是确诊者当中的死亡比例。

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总体来说，病死率和很多因素相关，比如检测率和年纪。

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《环球邮报》调查报告取得了加拿大公共卫生署的数据，显示出新冠病毒造成的病死率具有波动性。

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去年春天，三月份死亡率为6%，四月份为12%，到了五月份为7%，当然这些数字也反映出，当时的检测和确诊比较有限。
而去年七月之后，病死率下降到了1%。但在10月份，反弹至2%，直至今年一月底。

RCI with 《环球邮报》

原文链接：https://apple.news/ANzypF8DgTfafaIJsDgr7JA

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