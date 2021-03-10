新冠大疫情一周年：加拿大各项数字背后说明了什么？

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2020年3月9日，加拿大西岸温哥华市的Lynn Valley护理中心，一位长者因新冠病毒感染去世。他是加拿大新冠疫情中第一位死者。

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一年之后的今天，加拿大在整个新冠疫情中的死亡人数超过了22，250人。

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就算在目前，全国范围内的新冠疫苗接种行动如火如荼，但依然每天都有新冠病毒感染死亡者。

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加拿大全国发行的《环球邮报》在3月10号发表了长篇分析文章，为加拿大这一年的抗击新冠疫情做个总结。

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比大部分七大工业国表现好

自新冠疫情爆发以来，加拿大每10万人中有59人因感染死亡。在全球，这个数字排在第57位。

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在七大工业国中，只有日本比加拿大的表现好。而且，就算和欧洲相比，加拿大的表现也好于其中大部分国家，只有爱沙尼亚、丹麦、白俄罗斯、芬兰、和挪威好于加拿大。

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而发达国家中的美国、英国、欧洲大部分国家的每十万人死亡人数都比加拿大高。美国目前死亡人数已经超过了52.5万，每十万人的死亡人数为158.6人，英国这个数字为183.7人，而意大利为165人。

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不过，比起全球疫情控制最好的国家，加拿大的数字还是有差距的。比如，因为实施了严格的边境管制和社区隔离措施，澳大利亚每十万人死亡数字仅为3.6人。其他死亡率最低的国家还有新西兰、韩国、台湾等。

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在加拿大内部，魁北克省的疫情控制最不尽人意。如果魁北克是个国家，它的每十万人死亡数字排在全球第27位，排在病毒肆虐的巴西之后。

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上周，魁北克的统计数字显示，它的人均寿命缩短了，女性缩短了8个月，男性缩短了5个月。总体来说，2020年，魁北克省的死亡人数比2019年增长了10%。

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加拿大人死亡原因：新冠病毒感染排第三

加拿大统计局目前还没有公布2020年死亡原因的排名，不过，记者几乎肯定，新冠病毒在导致加拿大人死亡的疾病中排在第三位，前两位是癌症和心脏疾病。

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从2015年到2019年，加拿大因癌症和心脏疾病死亡的人数分别为7万9千人和5万2千人。排在第三和第四的致死原因是中风以及各种意外，包括毒品过量死亡 —— 这两项的数字大约都在1万3千人左右。

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目前，加拿大统计局的数字是，从2020年3月到2021年3月的一年时间，死亡比之前的统计多出了2万2千人，而新冠病毒感染也就成为了排名第三的加拿大人死亡因素。

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加拿大统计局的数字还显示，新冠病毒死亡数字远超季节性的流感。在2015年到2019年，季节性流感和肺炎造成的死亡数字平均每年大约7333人。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新冠死亡者绝大多数是老年人

整个新冠病毒疫情爆发，对老年人来说是最致命的。根据加拿大公共卫生署的统计，加拿大新冠病毒感染死亡者中，80%在60岁以上，近70%为80岁以上老人。

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同时，根据去年秋季的一项调查，居住在老人院、养老院、以及长期护理院等机构的老人，感染率和死亡率都远远高于独居老人。

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另外值得注意的是，尽管在新冠疫情第一波大爆发的时候，加拿大已经留意到老人院等机构的问题，并采取了一些措施，以更好地保护老年人。

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但今年三月初的一项报告显示，在第二波疫情中，养老院等机构的老年人死亡数字高于第一波。

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同时，总共有747名年纪在40岁以下的新冠病毒感染者需要进入深切治疗部治疗，而且，他们很可能会留下各种后遗症。

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少数族裔聚居社区受影响最大

除了老人院和长期护理院，加拿大受新冠疫情影响最大的就是少数族裔聚居区。

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大部分少数族裔聚居地中，相当比例的人从事只拿到最低工资的一线工作，而且住房拥挤，需要和老人同住。留意到这个问题之后，加拿大一些大城市开始收集关于种族、收入、居住条件与新冠感染、死亡率关系的数据。

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比如在多伦多，至去年年底，养老院、长期护理院之外，77%感染新冠病毒者来自少数族裔聚居地，而他们的总人口占多伦多的52%。而且，少数族裔感染者中需要入院治疗的比例也比非少数族裔人群高。

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病死率总体呈逐渐降低趋势

从新冠疫情爆发开始，加拿大卫生机构就希望掌握病死率（Case Fatality Rate, CFR) 的数据，指的是确诊者当中的死亡比例。

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总体来说，病死率和很多因素相关，比如检测率和年纪。

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《环球邮报》调查报告取得了加拿大公共卫生署的数据，显示出新冠病毒造成的病死率具有波动性。

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去年春天，三月份死亡率为6%，四月份为12%，到了五月份为7%，当然这些数字也反映出，当时的检测和确诊比较有限。

而去年七月之后，病死率下降到了1%。但在10月份，反弹至2%，直至今年一月底。

RCI with 《环球邮报》

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