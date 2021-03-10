新民调：疫情后，加拿大人最信任特鲁多的自由党来管理经济

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新冠大疫情过后，加拿大更多的选民信任贾斯汀·特鲁多领导的联邦自由党来管理加拿大的财务。这个结果可能会增强他的信心，而诱惑他触发选举。

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彭博社（Bloomberg News）委托Nanos民调机构就“大疫情后，你更信任哪个政党处理经济事务？”所做的调查显示，执政自由党获得了33％的支持。

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而艾林·奥图尔（Erin O’Toole）领导的官方反对党保守党在这个议题上获得24％的支持率。

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民意调查机构负责人Nik Nanos在邮件中表示：“传统上，保守党在经济议题上得到的支持最强。以我的经验，如果保守党在这一项上赢不了自由党，那保守党赢得大选的机会就会减弱。”

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去年，特鲁多政府因应对大疫情而支出超过数千亿加元，用以补贴个人以及挽救企业，而且，加拿大经济还经历了历史性的5.4％下跌。

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不过，到了2021年，加拿大经济呈现出人意料的强劲开局，加上一连串疫苗利好消息，使特鲁多的自由党处于有利地位。

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