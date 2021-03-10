洪大厨在他位于台湾台北的餐厅展示菠萝牛肉面。他说这是为了支持台湾菠萝种植者

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2021年3月10日，星期三，洪大厨在他位于台湾台北的餐厅展示菠萝牛肉面。台北厨师洪庆龙在他的同名餐厅洪大厨(Hung Ching)餐厅制作了一种菠萝牛肉面汤，他说这是为了支持台湾菠萝种植者的尝试。(AP Photo/Chiang Ying-ying)

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