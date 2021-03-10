特鲁多：现在不是讨论废除君主立宪制的时候

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加拿大自由党联邦政府总理特鲁多星期二表示，在COVID-19病毒肺炎疫情继续泛滥、加拿大经济仍然陷于泥潭的情况下，他领导的加拿大政府不会考虑是否继续实行君主立宪制这样的宪法问题。这个问题或许以后可以讨论、但现在不是时候。

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过去几天哈里和梅根夫妇在电视采访中暴露了英国王室成员涉嫌种族歧视、王室圈内生活和媒体的负面报道让梅根倍感压力甚至考虑自杀的细节，这一采访再次把英国王室推到了风口浪尖，也再次引发了加拿大是否应该继续实行奉英国女王为国家元首的君主立宪制的争论。

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加拿大联邦议会第三大政党新民主党的领袖辛格表示，他过去认为、现在更认为加拿大人的生活不需要英国王室。加拿大民众本来就不需要遵奉英国王室首脑为自己国家元首的君主立宪制，现在英国王室又涉嫌以种族歧视的态度对待梅根，这就更是问题了。

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不过，加拿大要想脱离英国王室、废除君主立宪制，从修宪的角度来说是很困难的事情，必须有加拿大所有十个省和联邦议会众参两院的支持才行。而目前还看不到废除君主立宪制已成为加拿大主流民意的迹象。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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