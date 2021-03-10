疫情期间曼尼托巴省华人遇到的歧视事件增加

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新冠肺炎疫情已经超过一年，加拿大各大城市针对亚裔的种族主义言行都有所增加。

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包括温哥华、渥太华和蒙特利尔在内的几个城市的警方都报告了针对亚洲人的仇恨犯罪激增。一个全国范围的种族主义网站Fight COVID上出现过800多次仇恨犯罪言论。

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加拿大公共雇员工会说，他们在卫生保健工作者中所做的一次调查显示，有五分之一回答说，在疫情初期亚洲人会遇到种族主义或偏执言论。

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曼尼托巴省是一个华人并不多的省份，但也出现了针对亚裔的敌意言行。

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例如在该省还未出现感染病例之前，就有一家华人的孩子被幼儿园要求在家隔离，因为他的父亲刚刚从中国回来。实际上，这位父亲已自愿选择在自家地下室隔离，避免接触妻子和儿子。对幼儿园仍然拒收他的孩子，他感到惊讶。他说自己在加拿大已经生活20多年， 仍然在经历这样的种族主义事件。

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记者还采访了一位叫高倩的女士。 她告诉加拿大广播公司记者， 她的女儿在温尼伯的一所小学读五年级，也经历了同学的攻击性言论。一名男孩说，你们什么都吃，甚至都吃蝙蝠和活狗，并告诉她应该回去。

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高倩认为，男孩说出这样的话不是巧合。而是新冠疫情的流行加剧了人们的担忧，进而也带来恐惧。但她鼓励她女儿勇敢面对，向学校的校长报告。后来那个男孩就没再说过鄙视的话。

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高倩还接触了温尼伯学校委员会的华裔教育委员珍妮弗·陈（Jennifer Chen）， 把女儿遇到的事告诉了她。

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陈女士作为一位公众人物，也曾成为种族主义的目标。 Facebook上有人将她与加拿大联邦卫生官谭咏诗博士相提并论，说她们都不忠于加拿大。

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陈女士说：“这种无端的指责尤其令人痛苦。我在社区中努力做好工作，并试图解决社区中的种族主义问题”。

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陈女士在疫情初期， 就支持一项由亚洲人联合其他族裔社区的餐馆东主，为医疗工作者准备饭菜的活动，还发起过培训有色人种妇女成为社区领导者的计划。

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