自然环境巡警未按命令射杀熊崽遭解雇，告状五年要求恢复工作

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不列颠·哥伦比亚（BC）省一位前自然环境巡警五年前因拒绝杀死两只孤儿小熊被解雇，当时曾成为国际头条新闻，现在正在起诉他的雇主和工会，希望能恢复工作并得到失去的工资。

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这位名叫布莱斯·卡萨万特（Bryce Casavant）的巡警家住BC省的阿尔伯尼港市。2015年7月5日，卡萨万特接到居民报警，说有黑熊进入居民院落， 翻找垃圾， 而且爬上了空调机。卡萨特万被派到现场。 他看到这是一只母熊，它的两个8周大的幼崽就在附近的树上。卡萨特万向长官报告后， 得到命令全部射杀。但他只击毙了母熊，没有向两只小熊开枪，还将这两只没了母亲的小熊送去了兽医站， 然后转移到野生动物恢复中心。那里的工作人员给两只小熊起名为乔丹和雅典娜， 并在他们长大一点后放回到了野外。

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卡萨万特当时觉得他有权决定是否杀死熊崽。而他没杀的理由是熊崽并未进入居民院落。但他却因为没有服从命令杀死两只黑熊幼崽而遭到解雇。

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卡萨万特觉得不合理，开始是向劳资关系委员会求助，但没有成功， 于是就告到了法院。经过了漫长的司法程序，上个月底， 省最高法院裁决，雇主解雇 卡萨万特是不恰当的。

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37岁的卡萨万特（Casavant）在周二接受采访时说：“我只想回去上班，就这么简单”。他的律师说，卡萨万卡在法律上有权回到以前的职位。

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卡萨万卡的上级主管部门省环境部说，现在还无法就卡萨万特恢复工作的事发表评论，因为司法程序还未结束。

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卡萨万特曾在加拿大武装部队服役，还被派去阿富汗担任军事警察， 退役后接受了环境保护巡警的再培训。被解雇的这几年里，他在维多利亚大学攻读博士， 并在去年7月拿到社会科学博士学位。

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