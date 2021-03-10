BC省打过疫苗的护理院再现新冠病毒疫情

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加拿大太平洋沿岸的不列颠哥伦比亚省Cottonwoods Care Centre长期护理院再次出现COVID-19病毒肺炎疫情，不过这次是在该护理中心的病人和护理人员已经打过新冠病毒疫苗之后发生的多人感染疫情。

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这个有221个床位的长期护理中心有10位病人和两名工作人员最近被确诊COVID-19病毒检测阳性，感染者有些人已经打过两针疫苗。

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不列颠哥伦比亚省疾病控制中心证实，到2月15日为止，该护理中心的病人中有82%已经接种了COVID-19病毒肺炎疫苗。虽然在老人护理中心工作的员工也在优先接种新冠病毒疫苗之列，但BC省疾控中心没有提供该中心工作人员中已经接种新冠病毒疫苗的比例。

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不列颠哥伦比亚省首席卫生官Dr. Bonnie Henry在记者招待会上指出，不能保证接种过疫苗的人不再被病毒传染，但打过COVID-19病毒疫苗的人染上新冠病毒后其症状会比较温和、对其它人的传染力也较低。

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