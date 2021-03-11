《环球邮报》：两名加拿大麦克案或将很快开审

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星期四，加拿大全国发行的《环球邮报》发表驻京记者Nathan Vanderklippe 的文章，报道了加拿大两名麦克案的新进展。

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中国国家媒体《环球时报》总编胡锡进在推特上表示，根据匿名信息，中国司法机关将很快就两名加拿大麦克，康明凯（Michael Kovrig)和麦克·斯帕弗（Michael Spavor)的案子进行初审。

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去年6月，中国检察机关以间谍罪正式起诉了两名加拿大麦克。

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这一举动很可能进一步令国际社会营救两名麦克的努力复杂化。

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包括斯帕佛在中国的律师Jing Yunchuan等人都表示，中国政府没有通知加方开庭日期。

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接受访问时，Jing Yunchuan表示，具体的开庭日期要等待法庭通知。

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前加拿大驻华大使赵朴（Guy Saint-Jacques)表示，两名麦克的案件开始审理，意味着他们将陷入中国的司法程序，而让两人获释的希望更加渺茫。

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他还认为，目前就两名麦克的案子开始审理，主要是堵住国际社会的嘴。

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前不久，加拿大牵头、58个国家共同签署了“反对随意羁押外国人”的倡议书，美国总统、副总统、以及国务卿也为两名加拿大麦克遭到关押发声。

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加拿大多伦多大学社会学与法学教授刘思达（Sida Liu)则表示，这也可能是中国给加拿大正在审理的孟晚舟案增加更大的压力。

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他说：“鉴于中国法庭的定罪率及其高，一旦审理开始，无罪的可能性非常小。可以说，解救两名麦克的任务越发紧急。

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中国在加拿大应美国要求扣押孟晚舟后十天，在中国逮捕了两名麦克，前外交官、国际非政府机构研究员康明凯，和商人斯帕弗。他们已经被关押了超过820天。

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目前，孟晚舟的引渡案正在温哥华进行，预计法庭审理在五月份结束。

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