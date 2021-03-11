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2021年3月11日，星期四，中国北京，一名保安拿着一根长杆站在大屏幕前值班，大屏幕上显示着全国人民代表大会闭幕。中国的橡皮图章立法机构周四批准了共产党的最新举措，即通过降低公众选举香港领导人发言权来加强对香港的控制。(美联社照片/吴汉关)

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