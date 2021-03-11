中国政府强化对香港选举制度的控制

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中国人大代表星期四以0票反对，2,895票赞成表决通过了对香港选举制度改革的决定，这一决定意味着中国政府进一步强化对香港的控制。

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决定称将完善香港的选举制度，落实中国政府的“爱国者治港”政策。

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该决定共九条，主要内容为：确保以爱国者为主体的“港人治港”；香港选举委员会将由五个界别共1500名委员组成；该选举委员会将负责选出行政长官（由中央政府任命）；行政长官候选人需获得不少于188名委员联合题名；立法委员会议员每届90人，由选举委员会选举及功能团体和分区直选产生。

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此前，选举委员会由1200名委员组成，界别为4个，新增的第5界别将由香港的人大代表，香港政协和其它全国性团体的香港成员组成。

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香港选举委员会成员一直以亲建制派人士为主，香港的特首选举以往被评论为小圈子内的选举，此次公布的改革决定看起来让这个圈子变得更小了。

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上星期天，中国外长王毅在记者会上强调了“爱国者治港”政策，称中国政府将坚持一国两制，港人治港。

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