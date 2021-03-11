新冠大疫情一周年祭：加拿大总理特鲁多率众悼念所有死难者

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

全球250万人死于新冠大疫情，包括22000加拿大人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期四（3月11日）早上10点，加拿大总理特鲁多在议会发表讲话，纪念新冠疫情死难者，赞扬在疫情中献出生命的一线医护人员，以及团结合作的加拿大民众。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，在去年二月份，新冠病毒在加拿大肆虐，加拿大人世代体现出的“奉献、团结、同情、和社区”被赋予了新的含意。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，大家一起面对困难。他还希望大家保持希望，因为新冠疫苗接种已经开始了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

反对党保守党领袖奥图尔也发表了讲话，描述这场疫情中大家在工作、生活、心理状态上经受的考验，也同样感谢了加拿大的医护人员这一年的艰辛努力。以及直到今天，大家面对的困境，依然不知道何时生活可以恢复正常。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

议会各政党都表示，希望大家团结，度过这段艰难时光。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

包括美国在内的很多国家都选择在今年悼念新冠死难者。美国总统拜登将在今晚参加悼念活动，并发表讲话。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关阅读：新冠大疫情一周年：加拿大各项数字背后说明了什么？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada