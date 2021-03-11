特鲁多办公室2018就知道万斯涉嫌行为不端

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加拿大自由党联邦政府总理特鲁多星期三承认，早在三年前的2018年，加拿大军队申诉专员Gary Walbourne关于时任军队总参谋长万斯受到行为不当指控的通报就被送交给了总理办公室 。

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特鲁多不久前在联邦议会众议院表示，他本人直到今年2月份媒体开始报道万斯曾受到性行为不当指控之前一直对此事不知情。

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加拿大军队前申诉专员Gary Walbourne在议会作证时表示，他在2018年3月与国防部长Harjit Sajjan举行小范围会议时向他通告了万斯受到行为不端指控的问题。

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Gary Walbourne说，那次会议之后他在受到报复性压力的情况下不得不辞职。

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目前围绕特鲁多政府什么时候知道和知道多少军队总参谋长万斯涉嫌行为不端指控的问题正在加拿大政坛形成风暴。

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加拿大联邦议会官方反对党保守党领袖奥图尔指责特鲁多上台前谴责加拿大军队存在的性骚扰问题，但2018年担任总理三年后却对军队高层的性行为不当问题视而不见。

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特鲁多似乎想把万斯事件的责任推给前任哈珀保守党政府。特鲁多在接受FM 98.5法语广播电台采访时说，哈珀保守党政府知道万斯面临一些行为不当指控，在进行了一些调查后仍然选择任命万斯出任加拿大军队总参谋长。

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RCI with Murray Brewster · CBC News

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