美国拜登政府将举债拨款1万9千亿美元救市

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在星期三美国国会众议院批准了1万9千亿美元救市拨款法案后，美国总统拜登将很快签字使其生效，美国民众将很快收到联邦政府发来的支票。

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这1万9千亿美元救市拨款相当于每个美国人5800美元，但也让已经债台高筑的美国联邦债务水平猛升10%。

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这一救市拨款法案虽然堪称大手笔、对美国社会的福利系统做出了重大改变，但许多拨款条款只有一年的有效期，一年后是否能够继续是个很大的问号。

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在美国经济已经开始复苏的情况下，如此大手笔的政府救市开支会让美国经济出现过热和通货膨胀风险。进而影响整个世界经济。

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穆迪公司的分析预测显示，这1万9千亿美元的救市方案会让美国经济今年的增长速度加倍、达到8%，这在美国是罕见的经济发展速度。

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加拿大是美国北部邻国、经济与美国高度一体化，美国经济走势会对加拿大产生巨大影响。

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RCI with Alexander Panetta · CBC News

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