见证卢旺达大屠杀：罗密欧·达莱尔敦促加拿大就中国种族灭绝采取行动

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已经退休的加拿大中将罗密欧·达莱尔（Roméo Dallaire)接受加拿大广播公司CBC采访时表示，加拿大应该就中国针对维吾尔人的种族灭绝行为采取行动。

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达莱尔CBC专访

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国际社会有义务制止任何种族灭绝犯罪

1995年卢旺达发生种族大屠杀时，罗密欧·达莱尔担任联合国维持和平部队的指挥官。他曾经著书描述当时的状况，称自己因为经历事件而患上创伤后应激障碍（PTSD）。他也曾表示，种族灭绝事件不应该在地球上重演。

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他说，加拿大和国际社会可以采取多种手段回应中国的行动。还补充说，使用武力是必须不得已的选择。

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他说，当一个国家大规模侵犯人权，其他国家有义务和责任保护那些受到侵害的人。加拿大是签署了相应的国际公约的。

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对加拿大“自私”感到失望

本周，加拿大蒙特利尔与美国华盛顿的两个机构共同发布了一份独立调查报告，称中国在新疆针对维吾尔人的做法符合联合国公约上对种族灭绝的所有定义。

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达莱尔表示，过去两年，中国在为种族灭绝做准备，而加拿大把自己的利益放在了前面，缺乏动力，导致没有更强有力的行动。

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他说：“这是自私自利，不愿意冒险要求侵害人权的大国负上责任。你不能一方面强调人权，把人权宪章写进宪法，但一方面，虚伪地忽视正在发生的侵害人权行径。“

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他以奥运会为例。如果1936年，我们了解德国纳粹对犹太人的灭绝行为，我们是否会参加柏林奥运会？或许不会。

他反问，那为什么我们现在要参加这个给中国脸上贴金的奥运会？

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达莱尔：组成联盟向中国施压

达莱尔敦促加拿大政府与志同道合的国家一道，组成一个联盟，谴责中国侵害人权行为，并发起一场向中国施压的运动。

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他说，应该联合10个甚至20个中等实力的国家，比如加拿大、澳大利亚等，一起施压中国，是会有影响力的。

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达莱尔说：“我认为，加拿大需要一支非常强大的外交使团来展示创新，展示勇气，展示超越我们这个国家的使命的能力。”

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他还说，加拿大曾经是这样的，他很乐意看到外交使团重新获得这种能力，并指引政治家这样走下去。

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根据报道，目前中国政府新疆在教育营已经拘留了大约120万维吾尔族穆斯林。

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2020年10月，加拿大众议院下属的人权委员会递交报告，称“中国维吾尔人正面临被大规模拘留，强迫劳动，受到大规模监视，身体、心理上受到虐待，此外还有中国政府强迫维吾尔族女性绝育堕胎的指控。

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而中国一致否认种族灭绝与侵犯人权的指控。中国驻加拿大大使更是批评这是”世纪谎言“。

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