魁北克省新冠疫情严重，但省总理勒戈仍获高公众支持率

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今天是新冠疫情一周年祭，下午1点整，魁北克省民众为一年来该省10,518名新冠疫情死难者默哀1分钟。

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魁北克省是加拿大各省中人均新冠感染率最高，死亡人数也最高的一个省，但省总理勒戈在过去一年中保持了其不倒翁式的高公众支持率。

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本星期三，安格斯里德公司（Angus Reid）公布的民意调查显示，勒戈的公众支持率高达62%。

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有评论家指出，这一支持率并不表明勒戈政府抗疫成功，评论家们就勒戈的抗疫表现提出批评。

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有批评说勒戈在新闻发布会上总是先罗列工业七国疫情惨状，接下来陈述魁北克去年三月早于其它各省的春假首先触发疫情，然后指出魁北克医疗系统人员短缺带来的困境，另外勒戈还重复指出如果不是魁北克老人院系统去年因疫情死难3,600名老人，那么魁北克的疫情死难总数就和其它省份比率相当。

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批评家们进一步指出，上述情况尽管属实，但魁北克省仍有许多方面做得非常不够，比如勒戈政府拒绝对老人院的疫情问题进行公众查询；魁北克省没有及时要求公众佩戴口罩抗疫；在疫情初期低估了病人间的新冠传染率，错误地决定将部分住院病人转到老人院，而老人院很快成为严重疫情区；省教育部也没有及时要求中小学校进行必要的严格防疫举措；在及时培训 8,000 名老人院护工后 （这是一个受到称赞的做法），第二波疫情中死难人数仍旧不低于第一波疫情。

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批评家表示，魁北克多数公众接受了勒戈政府的圆滑说法，即疫情发生在了该省，疫情中发生的灾难并不是该省政府的不力政策而致。

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蒙特利尔大学政治学教授Frédérick Bastien指出，研究显示在经济衰退时，如果公众相信这一衰退是由外界原因所致，那么选民通常不会怪罪政治家。

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