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2021年3月11日，星期四，加拿大皇家骑警下士迈克·乔丹和他的警犬露西带着将成为加拿大皇家骑警警犬的小狗进入加拿大皇家骑警总部。乔丹下士和其他军官参加了与奇利瓦克小学生的见面会，发起了一场为小狗命名的比赛。4岁至14岁的儿童可以在这场持续到3月18日的比赛中提交小狗名字。THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck

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