新冠病毒肺炎疫情让加拿大民航业陷入萧条 / THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck

加拿大西捷航空取消部分波音737MAX订单

作者 方华 |
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发表 2021年3月12日（星期五）10:37

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加拿大第二大民航公司西捷航空公司宣布，取消与美国波音共公司签订的购买15架波音737MAX客机的订单。不过，西捷航空保留另外27架波音737MAX客机的订单。

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西捷民航公司是在COVID-19病毒肺炎疫情继续让民航业处于萧条局面的情况下取消15架波音客机订单的。

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今年1月份，西捷是加拿大各民航公司中第一个让波音737MAX客机复飞的民航公司，其波音737MAX机队14架客机中有3架加入了日常航班飞行。

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加拿大最大的航空公司加航在2020年已经取消了部分波音737MAX客机订单。

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加拿大民航业多次呼吁联邦政府尽快推出COVID-19病毒肺炎疫情下针对民航业的救市方案。

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