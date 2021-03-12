加拿大BC省政府用中性词取代二元性别用词

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3月10日星期三，加拿大太平洋沿岸的不列颠哥伦比亚省新民主党政府对70项法案中的6百个法律条款中的性别用语做出修改，用中性词汇取代男性或女性代词，以体现对传统二元性别之外其它性取向人士的尊重。

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比如，husband丈夫和wife妻子这样的二元词汇将被配偶spouse一词取代，姐妹sister和兄弟brother这样分开性别的词汇将被兄弟姐妹sibling这一不分性别的词取代，男的他he或女的她she将视具体语境用中性词汇取代，有可能被理解为（男）人造man-made的词汇将被human-made一词取代，等等。

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不列颠哥伦比亚省政府就业、经济复苏和革新事务厅长Ravi Kahlon认为，用中性词汇取代法律条款中原来使用的带有二元性别取向的词汇不但是在与时俱进地跟上社会变化的步伐、而且是在让法律用词更加严谨和准确。

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不列颠哥伦比亚省新民主党政府下一步准备对还没有被修改的法规中的3400处性别用语进行修改，用中性词汇取代原有的二元性别词汇。

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加拿大Kahn Zack Ehrlich Lithwick LLP律师事务所的合伙人律师Jasmeet Wahid认为，不列颠哥伦比亚省政府对法规条文中的二元性别用语和代词进行的中性化改革非常有道理、具有重要的意义。

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