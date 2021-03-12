安大略省新确诊新冠病例以新菌株为主

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加拿大最大省份安大略省的COVID-19病毒肺炎疫情又有抬头之势，传染力更强、病症更严重的新冠病毒新菌株已经占每日确诊病例的42%，其传染率达到1.24.

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相比之下，新冠病毒旧菌株目前在安大略省的传染率是0.9。

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专家们指出，传染率超过1意味着新冠病毒新确诊人数在增加，为此呼吁省政府严格防疫措施。

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在安大略省最新确诊的COVID-19病毒新菌株病例中，93%是英国菌株，4%是南非菌株，3%是南非菌株。

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疫情的这一发展与安大略省医疗和传染病专家们在一个月前发布的预测数字基本相同。

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2月份安大略省医疗和传染病专家们的预计是，到三月份新菌株将成为安大略省COVID-19病毒肺炎疫情发展的主要驱动力量。

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