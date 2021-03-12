新斯科舍省修法，全面禁止出售和购买警方用过的车辆和其它物品

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新斯科舍省议会周四提出的一项法案规定，今后任何人模仿或出售二手警车、警用制服和设备均属违法，禁止所有人拥有或假冒警察所使用的任何东西。

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省司法部长兰迪·德洛里（Randy Delorey）称这次的法案是加拿大同类禁令中最全面的。他在省议会的简报会上对记者说：“据我们所知，加拿大还没有任何一个司法管辖区如此全面、彻底地禁止生产、分发和拥有警用产品”。

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德洛里在通报情况时提到了去年四月的枪击案。当时一名伪装成加拿大皇家骑警军官的枪手逃避了警察，在13小时内杀死了22人，最后被警方击毙。他说：“那几天是我们省历史上最黑暗的日子。而且直到今天，我们的心仍然痛苦和沉重”。

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近一年来， 省政府对此案件展开了公开调查听证，以求弄清到底是什么原因导致了枪击事件，当局采取了什么应对行动，为何没有及时采取恰当行动阻止枪击事件？调查听证中的一部分就集中在枪手如何能够获取旧警车并将其装扮成真警车，枪手本人也打扮得像个警官。

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德洛里说，“冒充警察一直是刑事犯罪，但我们今天提出的立法将进一步限制有人试图冒充的行为。新的《警察身份管理法》将有助于防止类似悲剧的再次发生”。

该法案规定了谁可以设计、出售和拥有警用装备，任何未经授权的人都会被定为犯罪，处以最高10,000加元的罚款和三个月的监禁。

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至于退役警官所拥有的旧制服、徽章或其它装备，只要它们不会与实际的警务设备相混淆， 仍可以保留”。皇家骑警军官退休或离开部队时，若保留徽章则需镶嵌在有机玻璃中。

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该法案还将要求全省所有警察部队制定有关于安全处置旧警车或装备的具体书面政策。

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新的法律对博物馆里的展品、 个人收藏品、电影或电视中的警用物品视为例外情况。

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