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2021年3月13日，星期六，澳大利亚总理斯科特·莫里森(左三)在悉尼参加与美国总统乔·拜登、日本首相菅义伟和印度总理纳伦德拉·莫迪的四方领导人首次会议。莫里森说，他与乔·拜登总统以及印度和日本领导人的首次会晤将成为印度-太平洋地区稳定的支柱。(Dean Lewins/Pool via AP)

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