联邦政府已向当年被送入寄宿学校的原住民赔偿30多亿加元

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期四，加拿大一个独立委员会发布报告，概述了对历史上强迫印第安儿童进入英语寄宿学校所作调查和评估的进展情况，为弥补对土著儿童几代人造成的伤痛而作出的努力，包括已向当年被送进寄宿学校的38,000名受害者支付了30多亿加元的赔偿。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大政府在十九世纪初曾强迫印第安原住民的孩子到寄宿学校接受英语教育。到1997年最后一所寄宿学校关闭，总共有大约150,000名原住民因纽特人和梅蒂斯人的孩子被带离家庭，进入寄宿学校。许多儿童受到了身体或心理上的虐待，甚至性侵犯。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

面对那些当年受害者的呼声和诉讼，加拿大联邦政府在2007年成立独立的“真相与和解委员会”。 该委员会提出的赔偿方案也获得了法院的批准。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

赔偿计划包括为所有就读寄宿学校的学生提供一般性赔偿，给原住民治疗基金会的五年捐赠，以及对受到虐待的个案进行独立评估后对赔偿要求作出裁决。根据遭受虐待的性质和程度，索赔人最多可获得27.5万加元的赔偿。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在这份长达116页的报告中，总共列出38,276件赔偿案例，总金额超过32.3亿加元。约有7,000项其他索赔被拒绝或撤回。而审理程序本身的花费则为4.11亿加元，还有数亿加元的法律费用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期四发表的报告全面概述了“真相与和解委员会”十几年来的工作。报告将当年的这种做法称为种族灭绝。报告指出：“对于大多数当事人来说，寄宿学校制度具有严重的负面影响，且对他们的家庭和他们的文化产生了持久的影响”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报告提到赔偿过程本身已经历了数次司法上的交锋，例如联邦政府没能及时提交有关安大略省圣安妮寄宿学校刑事调查的数千页文件。这些司法较量还会继续下去。圣安妮寄宿学校的幸存者埃德蒙·梅塔塔瓦宾（Edmund Metatawabin）说，要为寻求当年的全面真相以及土著权利继续斗争下去。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报告指出：“寄宿学校的影响是长久的、多方面的，具体后果包括那些当事人普遍受教育程度低、失业率高、健康状况差、贫穷以及自杀率高等”。因此有必要继续帮助那些幸存者，为他们提供“康复之旅”创造条件，同时解决对当代加拿大整个社会的影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报告也提到了一些律师将此赔偿过程视作从中渔利的机会。例如，卡尔加里有律师和事务所总共代理了超过5600多原住民的诉讼， 法院应接不暇不得不禁止此类案例。另一名律师因涉嫌从索赔人那里获得100万加元而被取消了资格。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada