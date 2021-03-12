萨斯卡通小姑娘参加宜家毛绒玩具创意比赛，在6万多竞争者中胜出

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瑞典全球知名企业宜家公司刚刚结束每年一次的全球毛绒玩具绘画大赛。今年全球有66,000个孩子参加比赛，提交了自己梦想中的毛绒玩具图案。

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加拿大萨斯卡通市的10岁女孩奥黛丽·罗加尔斯基（Audrey Rogalski）是今年的参加者之一。星期四， 她被告知自己设计的“三明治朋友”被选中后说“感到非常惊讶”。

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宜家公司有自己的评审团队，总共选出了5个作品，同时也在线上让网民投票。奥黛丽设计的是“三明治朋友”，特色是两片面包手牵着手—其中一块面包上有花生酱，另一块面包上有果冻。这个设计也赢得了网民的一致好评，纷纷投票给她。

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奥黛丽对采访她的记者说：“我想做一个毛绒玩具，既能表现朋友的友谊，也能与花生酱和果酱在一起。我觉得这将很好玩，而且可以与朋友一起玩”。

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宜家的设计比赛是奥黛丽的母亲凯瑟琳在网上看到的，她感觉孩子们会觉得这是一个有趣的项目。实际也是，奥黛丽和她的兄弟们都喜欢这个创意项目，且立即开始绘制设计。

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凯瑟琳说, 她看到女儿画的设计图后觉得很可爱，“我认为是一个很棒的设计。 所以马上就把它寄了出去”。

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奥黛丽设计的“三明治朋友”将被列入宜家的Sagoskatt系列绒毛玩具。该系列都是由儿童设计的限量版毛绒玩具。今年秋天，该系列将在宜家的加拿大商店和IKEA.ca网站上出售。所有收益将捐赠给加拿大当地的儿童组织。

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奥黛丽说：“到时候我会得到一个免费赠品，我想我的兄弟也想要吧”。

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凯瑟琳说，一旦玩具问世，他们就会驾车去埃德蒙顿的宜家商店一趟， 顺便再挑些其它宜家产品。

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另外四名获选的设计分别来自立陶宛、波兰、俄罗斯和美国的儿童。

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