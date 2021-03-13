加拿大国税局因安全原因冻结80万纳税人账户

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加拿大国税局证实，星期六会把至少80万纳税人的网上账户暂时冻结，因为内部调查显示这些账户的登录信息如用户名和登录密码，可能被未经授权的第三方获取。

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加拿大国税局强调，这是出于网络安全的考虑而采取的预防性措施，在今年二月份对约10万名纳税人的账户也曾经采取了类似的保护性冻结措施。

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加拿大国税局说，虽然有可能是外部机构或个人尝试用不法手段窃取纳税人个人信息，但这些可能被涉及的纳税人账户登录信息应该还是安全的。国税局只是对与被暴露在黑网上的用户名和登录密码相同的账户进行预防性冻结。

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受账户冻结措施影响的加拿大纳税人将会收到来自国税局的电子邮件通知或者是常规邮件通知，告知他们如何重新设置自己的用户名和登录密码。

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那些在3月22日还未能解冻自己国税局账户的人需要打电话给国税局以解决账户冻结问题。

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纳税人可以登录加拿大国税局的这一网页以了结更多的相关信息。

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