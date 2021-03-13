加拿大考虑准许65+人口使用阿斯利康疫苗

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加拿大国家疫苗事务顾问委员会National Advisory Committee on Immunization (NACI)负责人Caroline Quach-Thanh医生表示，在几天之内会对阿斯利康新冠病毒疫苗是否适用于65岁以上人口群体的问题提出建议。

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下个星期三，NACI顾委会将开会审议英国两项有关阿斯利康新冠疫苗的最新研究。有消息说，这两项研究显示对65岁以上人口群体来说，阿斯利康新冠病毒疫苗与辉瑞疫苗和莫德纳疫苗相比有类似的保护效力。

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Caroline Quach-Thanh指出，NACI顾委会在阿斯利康COVID-19病毒疫苗刚刚获得使用批准时没有建议65岁以上的人口群体使用，这是根据当时的研究数据显示该疫苗对65岁以上人口群体保护效力较低而做出的指导性建议。

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不过，阿斯利康新冠病毒疫苗现在面临新的问题。欧盟的丹麦、挪威等国在媒体报道了接种阿斯利康新冠病毒疫苗后有些人出现血栓问题后，已经暂停使用阿斯利康疫苗。

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加拿大上个星期收到了几十万针剂的阿斯利康新冠病毒疫苗，这与丹麦、挪威等国使用的阿斯利康疫苗属于不同的批次。

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RCI with Chris Hall · CBC News

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