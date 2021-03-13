疫情下加拿大北部育空特区举行大选

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加拿大靠近北极圈的育空特区自由党区政府领袖Sandy Silver星期五宣布4月12日是育空特区民众选举下届政府的投票日。

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Sandy Silver说，现在育空特区处于如何发展的十字路口，需要区内选民们来做出选择。

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在育空特区议会解散前，从2016年11月开始执政的自由党在19个区议会议席中占了10个席位，育空党6席，新民主党占2席，另有一位从自由党中脱党出来的无党派议员。

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这将是COVID-19病毒肺炎疫情下加拿大十个省三个特区中第五个举行选举的省区。其它四个举行省选的省份是新布伦瑞克省、不列颠哥伦比亚省、萨斯喀彻温省和纽芬兰省。

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育空区长Sandy Silver强调说，区政府一直在密切关注COVID-19病毒肺炎疫情的发展，选择现在举行竞选并在4月中旬进行投票是因为相信现在能够做到相对安全地举行选举。

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育空特区目前没有COVID-19病毒肺炎确诊病例，45%的成年人已经接种了至少一针新冠病毒疫苗。

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RCI with John Last, Chris Windeyer · CBC News

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