创造历史：赵婷成首位得到奥斯卡最佳导演提名的少数族裔女性

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星期一，美国电影学院奖（奥斯卡）公布了第93届的提名名单。

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当中媒体议论最多的是华裔导演赵婷（Chloe Zhao)， 她执导的“无依之地，Nomadland ”得到了6项提名，包括最佳影片，最佳导演，最佳剪辑，最佳编剧，以及最佳女演员等。

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而赵婷也成为了奥斯卡历史上第一位得到最佳导演提名的少数族裔女性。

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奥斯卡历史上，总共有五位女性得到过最佳导演提名，一人获奖。

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而在今年的奥斯卡最佳导演这一项提名中，出现了两位女性，还有一位亚裔导演Lee Isaac Chung（执导影片“Minari)，这在奥斯卡奖的历史上也是第一次。

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来自香港的《少年的你，Better Days》得到了最佳外语片提名。

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赵婷言论导致影片在中国无法上映

据《好莱坞报道》等媒体报道，赵婷这部得到金球奖最佳影片、最佳导演、最佳女演员的新作，原本定档四月下旬，在中国上映。

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但在赵婷得到金球奖之后，国内社交媒体开始流传她在多年前的言论，其中包括指责中国“充满谎言”。

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赵婷是这两年受到好莱坞青睐的年轻导演，她的下一部作品是漫威的一部大制作，而中国是漫威的一大市场。

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