加拿大增加定点防疫酒店方便国际航班乘客

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加拿大自由党联邦政府表示，为了方便乘坐国际航班入境加拿大的乘客在政府卫生机构指定的酒店进行防疫隔离，已经在定点酒店名单上增加了新的酒店，而且还会继续提供新的定点酒店方便国际航班乘客选择和预定房间。

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不过，加拿大联邦政府告诫说，乘坐国际航班的乘客要确保先预定好防疫酒店再启程，否则在入境后没有防疫酒店预定房间的情况下会被送到入境城市的隔离中心进行防疫。

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根据加拿大联邦政府公共卫生署的数字，目前在多伦多，蒙特利尔、温哥华和卡尔加里这四个准许国际航班降落的国际机场附近已经有47个定点防疫隔离酒店，而且定点酒店的数量还会继续增加。

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从2月22日开始，除非有特殊例外、所有乘坐国际航班入境加拿大的民航乘客都必须提前预定好在4个国际机场附近的隔离酒店房间，并在预定的酒店房间进行至少3天的隔离，以等待入境后COVID-19病毒检测的结果。

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但这个防疫规定实行后，许多国际航班乘客抱怨他们在加拿大政府指定的防疫隔离酒店订不到房间。

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RCI with Catharine Tunney · CBC News

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