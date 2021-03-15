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2021年3月13日，星期六，加拿大渥太华，朱莉·多塞特(中)在瓦尼尔·穆塞奥帕克枫糖屋的枫树上挂着桶收集枫树液。瓦尼尔枫糖屋是为数不多的活跃的城市枫糖屋之一，枫糖浆是用手工收集的一桶桶枫树水的传统方式生产的。THE CANADIAN PRESS/Justin Tang

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