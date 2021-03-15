加拿大特鲁多政府开启遴选下届总督的程序

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加拿大自由党联邦政府证实，将启用新的程序选择下一任加拿大总督，取代因为涉嫌霸凌下属问题而在任期期满之前辞职的总督帕耶特Julie Payette。

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特鲁多在4年前废除前总理哈珀制定的总督遴选方式，而由总理办公室自行选择有宇航员履历的帕耶特出任总督。结果是帕耶特上任后频出状况，最后终于在众多负面报道中被迫辞职。

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特鲁多把行之有效的由独立遴选委员会从众多候选人中选出若干最合格的总督候选人、再由总理从中选定一人出任总督的制度废弃不用的做法受到了广泛批评。

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这一次特鲁多似乎吸取了教训，决定由内阁资深成员、负责处理政府间事务的部长Dominic LeBlanc和级别最高的联邦政府职业官员枢密院代理秘书长Janice Charette牵头成立一个总督遴选顾问委员会，负责遴选和推荐几位候选人供特鲁多从中选择。

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加拿大联邦议会主要反对党批评特鲁多一意孤行地选择帕耶特出任总督是片面追求名人效应，结下了令人遗憾的苦果。联邦议会反对党还要求参与这次遴选下届加拿大总督的程序。

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加拿大是英联邦成员国。实行君主立宪制的加拿大奉英国女王为加拿大礼仪上的国家元首，总督是英国女王在加拿大的最高代表。

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总督由加拿大联邦政府总理提名、由英国女王批准，代表女王在加拿大行使国家元首的职责。

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