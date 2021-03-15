加美边境关闭一周年：双方都有人推动有步骤重开

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下个星期日（3月21日），就是加拿大和美国因新冠疫情不得不关闭边境的一周年纪念了。而这条世界上最长的陆路边境线何时重启还没有正式计划。

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加拿大广播公司CBC记者Alexander Panetta）就此进行了实地探访，报道了关闭边境一年，对加美两国的经济，对生活在边境周边的人们，商业，和社区都带来巨大的影响。

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重开边境尚未有期

加美有着世界上最长的边境线，而且是不设防的。

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两国政府官员在最近的对话中都透露，尽管疫苗接种迅速展开，但是他们还无法确认，究竟疫情降低到什么程度，才能重开两国边境。

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双方都表示，重开边境还没有提上日程。而官方的说法是，现在讨论重开边界还为时尚早，因为新冠病毒的威胁依然严重。

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目前看，接种疫苗的人数还是太少，新病例数字还令人担心，而病毒的变异品种带来更多未知的危险。

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一位不愿透露姓名的加拿大官员表示，他可以看到隧道尽头的光。但是近期内，边境关闭还会继续。

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此外，美国纽约州布法罗的民主党众议员布莱恩·希金斯（Brian Higgins)在接受访问时却乐观表示，他希望在五月底，两国边界可以部分重开。

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他们还给总统拜登写信，要求制定公共卫生指标，作出逐步开放边界计划。

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希金斯表示，他的目标是，在5月31日，美国纪念日的时候可以部分重开边境；而在7月4日美国国庆日时，可以全部重开

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而加拿大的国庆日恰巧在7月1日。

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他说，有些家庭，亲人分离已经一年了，如果穿越边境是安全的，就应该重新开放了。

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他提出，只要能够出示疫苗接种证书，继续戴口罩，坚持保持社交距离就行。

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但加拿大官员目前依然拒绝给出重开两国边境的时间表，表示“重开边境的说法还不成熟”。

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不过，目前的一个重要转变是，拜登政府的疫苗接种行动迅速，给美国最终控制疫情带来曙光。

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拜登已经承诺，要在7月4日，美国国庆日之前，完成全民接种，生活恢复正常。

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对汽车工业影响尤其重大

一年来，加美边境上只允许某些从事必需工作的工人、基于人道主义原因、和运输司机等才能进出，令人流量下降了约90％。

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对于边境不能重新开放，最为沮丧的要数汽车工业了。

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他们认为，新的北美自贸协议（NAFTA）签署之后，整个行业正向电动汽车转型，供应链有了新的需求。目前整个欧洲大陆的零部件公司正努力竞争，希望得到合同，但加拿大却继续关闭，冒着在关键时刻损害自身利益的风险。

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加拿大一位汽车零配件公司的高管沃尔佩（Rob Wildeboer)抱怨说，加拿大联邦政府没有给边境管理局清晰的规则，进入加拿大实际上更困难了。

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他说，希望政府能把汽车工业人员短期内列为必需工作人员，这样他们就可以不用被隔离了。他们的公司正在和美国公司竞争，其雇员需要前往美国谈判。

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他还抱怨，加拿大公共安全部部长布莱尔对他们的请求不予理睬。

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不过，在CBC就此向公共安全部作出询问之后，沃尔佩告诉记者，布莱尔已经和他们进行了商谈，并表示愿意对他们施出援手。

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而下一步，希金斯等计划推动一个路线图，明确如何分阶段重新开放加美边境。

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而住在边境线上的众多社区人士，已经有一年的时间，被边境阻隔，无法日常相见了。目前，他们也在焦急等待。

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