总理特鲁多与魁北克省长宣布：投资一亿兴建电动汽车电池生产线

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星期一早上，加拿大总理特鲁多与魁北克省省长弗朗索瓦·莱戈特（François Legault）在蒙特利尔的会议中心举行记者会，宣布联邦和省会共同投资一亿加元，在蒙特利尔北部的Saint-Jérôme兴建一个电动汽车电池生产线，属于生产电动巴士和卡车的“雄狮电子（Lion Electric)的一部分。

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这项投资中，省政府和联邦政府分别投资5000万。

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如果这间公司能够遵守一些特定的条件，包括将工作职位留在魁北克，那么贷款中的3000万可以免除。

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目前，加拿大技术领先的雄狮电子主要制造电动卡车和巴士。公司也承诺会就项目投资8500万。

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电动汽车电池生产线计划在2023年建成，将会创造135个工作职位。

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魁北克省最近几年一直努力发展各类清洁能源。

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