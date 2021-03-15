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2021年3月15日，星期一，意大利罗马市中心，一条塑料胶带阻止人们坐在茶几旁。意大利一半的地区已经进入最严格的封锁状态，以遏制冠状病毒感染的最新激增。新冠肺炎医院的入院人数超过了可管理的阈值。(AP Photo/Alessandra Tarantino)

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