本周夏时制带给人们的新挑战

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大部分加拿大省份和地区在刚过去的周末开始了夏时制，本星期一是今年夏时制的第一个工作日。

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有睡眠专家表示，夏时制初期会使一部分人感觉情绪紧张，尤其是本身睡眠不够好的人，因为一年来的新冠疫情，睡眠不好的人数已经比以往大增，所以目前尽管时针只往前拨快了一小时，但相当数量睡眠不好的人可能带来的社会问题不容轻视。

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有统计显示，夏时制开始的头几天里车祸率会高于平常日子，工伤事故率也会高于平常。另外心血管病，中风等疾病的发病率也会有所增加。

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睡眠专家指出，尽管今年因为新冠疫情许多人在家工作，但睡眠不足时在家上班也保不准要出岔子，专家们提醒大家都要当心。

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专家建议人们在夏时制头一周里注意自己调节生物钟，要在早上多见强光，而在晚间避免光照，其中包括减少刷屏，因为晚间接触各种电脑，电视和手机等屏幕发出的蓝光非常不利睡眠。

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专家们还建议晚上以读书，聊天，瑜伽打坐取代电脑电视手机。

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部分加拿大人希望自己的省份和地区取消每年三月和十一月的两次时制变更，还有人联名诉求，但到目前为止，只有加拿大北方的育空地区从去年3月开始不再变更时制，全年采用太平洋夏季时间；另外一小部分与外界没有多少商业交往的高纬度北方村镇也不实行时制变更。

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