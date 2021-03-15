蒙特利尔国际艺术电影节今天开幕

第39届蒙特利尔国际艺术电影节（The International Festival of Films of Art, 简称FIFA）本星期一在蒙特利尔开幕，因新冠疫情，本次电影节实行网上放映和观摩。
蒙特利尔国际艺术电影节是专为艺术纪录片设立的电影节，本次电影节参展影片中有几部纪录片涉及中国历史和艺术家，也有几部纪录片由华裔电影人导演制作，下面简要介绍一下这几部作品：
北京：21世纪艺术（Art in the Twenty-First Century: Beijing）:
影片来自美国，总长56分钟，语言为汉语， 同时配有英文字幕，是入围参展影片。由两位华裔影人Vicky Du和Bryan Chang导演制作，影片展示了当代北京新艺术家群体的兴起和发展。
Bastiscan-Neilson 森林：
加拿大魁北克省短片，总长5分钟，没有对白，为短片组参赛影片。该片的导演之一兼编舞及舞者为华裔Miranda Chan。影片拍摄于魁北克自然保护区Bastiscan-Neilson森林中，Miranda Chan以她诗意的舞蹈与森林和大自然交流。
北京之春（Beijing Spring）：
影片来自美国，总长1小时40分钟，语言为法语，英语，汉语，配有英文字幕，为参赛影片。影片记述了40年前北京民主墙事件前后几位中国艺术家的经历以及他们历史观和艺术观。
姜公 （L’appat）：
影片来自中国，总长5分钟，没有对白，为入围参展短片，导演和编舞为唐成龙（Tang Chenglong 译音），影片以舞蹈叙述了中国古代名人姜公的故事。
朗朗 – 戈德伯格变奏曲：寻找内心的声音（Lang Lang – Goldberg Variations: Finding the Inner Voice）：
影片来自德国，总长 58分钟，语言为英语，德语，汉语，配有英文字幕，为入围参展影片。影片记录了著名华裔钢琴家朗朗演奏巴赫名曲《戈德伯格变奏曲》，影片中朗朗谈及了他对这一曲目的理解，并且分享了他自己音乐生涯中的成长历程。
我的父亲和他的忧郁 （My Father’s Journey）:
加拿大影片，总长1小时28分钟，语言为汉语，配有英法语字幕，为入围参展影片，由蒙特利尔的华裔导演和晓丹执导。影片记述了导演的父亲，纳西族东巴文化学者和崇仁毕生致力于研究和保护东巴文化和纳西族象形文字，导演和晓丹希望人们了解这一“很小，但是很珍贵的古老文化”。
华裔导演和晓丹曾以她2018的剧情片《春色撩人》获得加拿大及国际影坛关注，《春色撩人》获得第41届纽约亚美国际电影节最佳新导演奖。
蒙特利尔国际艺术电影节于今天（3月16日）开幕，将于3月28日闭幕，电影节官网：https://lefifa.com/en/
RCI
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