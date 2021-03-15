马克·卡尼：加拿大对新冠抗疫准备不足但发放救助款做得好

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加拿大前央行行长马克·卡尼在接受加拿大广播公司首席政评记者罗斯玛丽·巴藤（Rosemary Barton）的采访时，批评了加拿大政府对抗新冠疫情准备不足，尤其体现在口罩等医疗防护用品和疫苗方面。

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在新冠疫情初始的几个月中，加拿大政府在医疗防护用品储备上严重不足，不得不依靠其它国家的供应，目前类似的问题又发生在疫苗上，加拿大不得不依赖其它国家的疫苗生产和分配，目前加拿大没有新冠疫苗生产能力。

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卡尼说，“很难靠得住全球系统，……我认为我们已经从这里学了一课。”

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马克·卡尼在危机管理方面经验丰富，他曾在危机中先后出任加拿大和英国两国的央行行长：2008年至2013年出任加拿大央行行长，其间经历了2007-2008年的金融危机，和随后的欧洲债务危机，之后在2013年至2020年间出任英国央行行长，经历了英国脱欧经济动荡。

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马克·卡尼说，“复原能力将来自加拿大民众，来自我们国内自己的能力”

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马克·卡尼同时称赞自由党政府发放疫情救助款的做法。去年夏季，卡尼曾任特鲁多的非正式经济顾问，就疫情期间的经济对策提供建议。

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马克·卡尼的新书《价值：建设一个更好的世界》（Value(s): Building a Better World for All）将在下星期出版。

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