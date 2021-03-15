Netflix出招对付多人合用账户搭便车问题

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美国流媒体巨头Netflix推出实验性措施，要求客户登录时确认他们与注册账户的所有者住在同一屋檐下。

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观察家们认为，Netflix的这一实验性措施可能会成为清理不住在一起的人共同使用同一账号享受流媒体服务问题的利器。

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有报道说，有小部分用户在登录Netflix网站时被要求确认他们与注册用户户主住在一起，确认方法是回答Netflix发送给注册户主的短信或电子邮件中的细节性问题。

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Netflix虽然准许登录者选择晚些时候完成这一核查程序、继续观看Netflix网站上的电影和电视节目，但如果用户多次登录网站后仍然不完成核查程序，则会被要求重新注册、开通新账户后才能被准许继续使用Netflix的服务。

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Netflix是世界最大的流媒体公司，有至少2亿用户。其用户合同规定，使用同一账户的使用者必须住在同一个家庭。

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不过Netflix与其竞争者一样，到目前为止还没有真正严格落实这一规定。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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