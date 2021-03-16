加拿大卫生部：阿斯利康疫苗是安全的，建议65岁以上老人接种

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加拿大公共卫生署负责人谭咏诗医生（Dr. Theresa Tam)表示，没有证据显示，阿斯利康-牛津 （ AstraZeneca-Oxford）疫苗会给人的健康带来不利影响，而它的益处大于可能的危险。

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谭咏诗告诉记者，加拿大卫生部了解欧洲发生的事件，在接种阿斯利康疫苗后有人出现健康问题。但是，加拿大卫生部希望告大家放心，没有证据显示，这些身体反应与疫苗有关。

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她说，在加拿大，阿斯利康没有发生预料之外的疫苗安全事件。

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而在欧盟国家，500万接种阿斯利康疫苗的人当中，出现30例“血栓栓塞事件”。

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在英国，有1100万人接种了阿斯利康，是欧洲国家中接种这类疫苗最多的国家，只出现了11例血液凝结病例。

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这两天，多个欧洲国家暂停了阿斯利康疫苗的使用。

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欧洲药品管理局的专家目前正在就此进行调查，但目前为止，还没有证据显示，疫苗是出现血栓等的原因。

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他们认为，阿斯利康疫苗是安全的。

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NACI扩大阿斯利康适合接种年龄

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加拿大的国家免疫咨询委员会也在周二一早，修改了阿斯利康的适用建议。

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修改后的建议表示，阿斯利康疫苗可以为65岁以上老人接种。

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三月初，这个委员会曾因为数据不足而建议不要给65岁以上老人接种阿斯利康疫苗。

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NACI还建议，辉瑞和Moderna的mRNA疫苗依然应该是有危险年龄和人群的首选疫苗。

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