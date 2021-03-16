加拿大房地产协会预计今年房屋销售再创纪录

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加拿大房地产经纪人协会预测说，2021年加拿大房地产市场会相当火热，销售量会继续强劲，房价也会继续上升，但2022年加拿大房地产市场会出现冷却。

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2021年2月份加拿大住房销售量比2020年同期猛升了39.2%，而2020年2月份的住房销售量数字与今年1月份相比也录下了6.6%的增幅。

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除了房屋销售量猛升，住房平均价格也在强力上涨。今年2月份加拿大全国平均房价达到了创纪录的67万8千91加元，比去年同期猛升了25%。

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加拿大房地产经纪人协会的预测是，今年会有70万2千套住房通过房地产经纪人协会的MLS系统销售成交， 比去年55万1千2百62套住房的成交量有大幅度的增加。

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不但加拿大的大城市房地产市场火热，加拿大不少中小城市的房地产市场也开始火热起来。

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COVID-19病毒肺炎疫情虽然让加拿大许多经济行业陷入萧条，但房地产行业却是个一花独秀的例外。

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