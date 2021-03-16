Karim El Hayani 在冰上练习长跑 (Karim El Hayani/Instagram)

加拿大魁省男子光脚冰上长跑挑战吉尼斯记录

作者 方华 |
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发表 2021年3月16日（星期二）10:31

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加拿大27岁男子Karim El Hayani这个冬天一直在进行冰上或雪上赤脚马拉松跑训练，他的目标是打破赤脚冰雪路面跑21.1公里半个马拉松的最短时间记录。

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在3月3日的一次冰上赤脚跑半个马拉松的尝试中，Karim El Hayani的成绩是1小时37分54秒，打破了原来由荷兰人在2007年创下的2小时16分34秒赤脚冰上跑完半个马拉松的吉尼斯世界记录。不过，这一新记录还要等待吉尼斯的官方确认。

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跑到终点后他的赤脚不但被冻僵、而且被冻裂。这次冰上长跑在距离魁北克市西北25公里Lac Beauport湖上进行，当时那里的气温是零下15摄氏度。

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Karim El Hayani在气候温和的西班牙长大，后来移居炎热沙漠气候的美国亚利桑那州，在几年前才移居到魁北克省蒙特利尔市以东88公里的小城市Bromont。

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虽然Karim El Hayani多年来早已习惯了穿背心短裤赤脚长跑，但在冰雪路面上赤脚长跑却还是新鲜事。他第一次尝试冰上长跑只跑了10分钟就不得不停了下来。

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